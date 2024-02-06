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Вночі мокрий сніг, а вдень дощі та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на завтра

Вівторок 06 лютого 2024 15:54
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Вночі мокрий сніг, а вдень дощі та ожеледиця: синоптики дали прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні у середу, 7 січня, буде мінливою. Вночі очікується мокрий сніг, а вдень - дощі та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра будехмарно з проясненнями.

Вночі у північних та східних областях очікується невеликий мокрий сніг та дощ, а вдень на заході та півночі країни невеликі дощі. На решті території України буде без опадів.

Вночі та вранці на північному сході країни місцями прогнозується налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, в Україні, крім півдня та південного сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1 +6 градусів, а вдень +7 +12, а у південній частині до +16.

При цьому у східних, Сумській областях та в Карпатах вночі буде -1 -6 градусів, а вдень +2 +7.

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Погода в лютому

За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від -4 до +2 градусів. У Києві очікується близько до норми.

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Гідрометцентр
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