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Ночью мокрый снег, а днем дожди и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на завтра

Вторник 06 февраля 2024 15:54
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Ночью мокрый снег, а днем дожди и гололедица: синоптики дали прогноз погоды на завтра Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Погода в Украине в среду, 7 января, будет переменчивой. Ночью ожидается мокрый снег, а днем - дожди и гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно с прояснениями.

Ночью в северных и восточных областях ожидается небольшой мокрый снег и дождь, а днем на западе и севере страны небольшие дожди. На остальной территории Украины будет без осадков.

Ночью и утром на северо-востоке страны местами прогнозируется налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1 +6 градусов, а днем +7 +12, а в южной части до +16.

При этом в восточных, Сумской областях и в Карпатах ночью будет -1 -6 градусов, а днем +2 +7.

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Погода в феврале

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале 2024 года прогнозируется от -4 до +2 градусов. В Киеве ожидается близко к норме.

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Гидрометцентр
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