Вночі над Києвом помітили яскраве "небесне тіло": що це могло бути (фото, відео)

Що саме побачили в небі над Києвом

Пізно ввечері неділі, 19 квітня 2026 року, місцеві пабліки повідомили, що над Києвом помітили буцімто проліт комети.

Крім того, з українцями поділились відповідними відео.

На опублікованих Telegram-каналом "Реальний Київ" кадрах можна побачити, як над будинками столиці та навіть над залізничним вокзалом стрімко пролітає яскраве "небесне тіло".

За ним дійсно спостерігається світіння, дещо схоже на "хвіст".

Telegram-канал "Київ ІНФО" також повідомив, що над столицею "пролітає комета".

Зранку понеділка, 20 квітня, дослідник аномальних явищ Ігор Мехеда повідомив, що насправді "вночі над Києвом спостерігався яскравий метеор".

"Вочевидь, у атмосферу залетів великий небесний камінь з метеорного потоку Ліриди та згорів у атмосфері", - пояснив він у своєму Facebook.

"Небесне тіло" над Києвом (фото: facebook.com/igor.mekheda)

Автор публікації уточнив, що "багато хто сплутав його з кометою", проте "це не так".

"Комету видно на Сході, зо 50 хвилин до сходу Сонця", - уточнив Мехеда.

Він нагадав, що "два роки тому у цей день над Києвом також спостерігався яскравий метеорит, його залишки впали біля селища Попільня".

Публікація Мехеди (скриншот: facebook.com/igor.mekheda)

Особливості метеорного потоку Ліриди

Згідно з інформацією порталу NASA Science, пік метеорного потоку Ліриди (одного з найстаріших відомих метеорних потоків) припадає зазвичай на кінець квітня.

При цьому так звані Ліриди спостерігаються вже впродовж 2700 років.

"Перше зареєстроване спостереження метеорного потоку Ліриди датується 687 роком до нашої ери китайцями", - розповіли у NASA.

Зазначається, що Ліриди "відомі своїми швидкими та яскравими метеорами", а у пік потоку можна побачити 10-20 метеорів Лірид на годину.

"Ліриди, як правило, не залишають за собою довгих, сяючих пилових шлейфів, проходячи крізь атмосферу Землі. Проте вони можуть іноді створювати яскраві спалахи, які називаються вогняними кулями", - додали у NASA.

Метеори, що згорають в атмосфері Землі у 2012 році (фото: NASA/JSC/D. Pettit)

Варто зазначити, що в цілому метеори утворюються із залишків кометних частинок та фрагментів розбитих астероїдів.

"Коли комети обертаються навколо Сонця, вони залишають за собою пиловий слід. Щороку Земля проходить через ці сліди уламків, що дозволяє фрагментам стикатися з нашою атмосферою, де вони розпадаються, створюючи вогняні та барвисті смуги на небі", - пояснили спеціалісти.

Уточнюється, що фрагменти космічного сміття, які взаємодіють з нашою атмосферою та створюють Ліриди, походять від комети C/1861 G1 Тетчера (відкритої астроном-любителем Альбертом Тетчером 5 квітня 1861 року).