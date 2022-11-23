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Вночі дві громади Нікопольського району опинилися під ворожим вогнем

Фото: вночі дві громади Нікопольського району опинилися під ворожим вогнем (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські війська вночі, 23 листопада, обстріляли дві громади Нікопольського району в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Ворог застосував "Гради" та важку артилерію проти Марганецької та Покровської громад. Загалом окупанти випустили понад 30 снарядів.

Люди не постраждали.

"Попередньо, влучили по відкритих територіях населених пунктів. Деталі обстрілів уточнюються", - повідомив Резніченко.

Нагадаємо, вночі, 23 листопада, російські війська обстріляли ракетами пологове відділення лікарні у Волнянську в Запорізькій області. Внаслідок атаки загинуло немовля.

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Дніпропетровська область