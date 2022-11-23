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Ночью две громады Никопольского района оказались под вражеским огнем

Фото: ночью две громады Никопольского района оказались под вражеским огнем (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью, 23 ноября, обстреляли две громады Никопольского района в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию против Марганецкой и Покровской громад. Всего оккупанты выпустил более 30 снарядов.

Люди не пострадали.

"Предварительно, попали по открытым территориям населенных пунктов. Детали обстрелов уточняются", - сообщил Резниченко.

Напомним, ночью, 23 ноября, российские войска обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Волнянске в Запорожской области. В результате атаки погиб младенец.

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Днепропетровская область