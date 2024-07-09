Вночі над Дніпропетровською областю збили 2 російські ракети

"Вночі оборонці неба знищили в області 2 ворожі ракети".

Нічна ракетна атака

Зауважимо, що ближче до опівночі у понеділок стало відомо, що у Дніпрі було чути вибухи.

В цей час в області була оголошена повітряна тривога. Крім того, в командуванні Повітряних сил заявляли про фіксацію руху ворожої ракети у бік Дніпра.

У місцевих пабліках писали, що звук вибуху, що було чути у місті, був досить гучним. При цьому офіційних повідомлень щодо якісь "прильоти" або наслідки атаки не було.

Інші російські атаки по регіону

Також в адміністрації розповіли, що вчора ввечері та вранці окупанти били по Нікопольщині. Через атаки ворога постраждала 79-річна жінка.

"Атакував дронами-камікадзе і важкою артилерією. Під ударом були Нікополь, Покровська та Мирівська громади", - розповів глава ОВА.

Він додав, що внаслідок ворожих ударів була пошкоджена інфраструктура, п'ятиповерхівка, приватний будинок та 2 автівки.

Наслідки обстрілів Нікопольського району (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріл Дніпра 8 липня

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали масованого ракетного удару по містах України. Загалом тоді ворог запустив 38 ракет, силами ППО вдалося збити 30 повітряних цілей. Під удари потрапили Киї, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ, а також Дніпро.

Так, у Дніпру біло декілька "прильотів". Зокрема там пошкоджено девёятиповерхівку. У місті загинув чоловік, відомо про 12 постраждалих. Детальніше про наслідки обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.