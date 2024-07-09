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Ночью над Днепропетровской областью сбили 2 российские ракеты

Фото: в Днепропетровской области силами ПВО были сбиты 2 ракеты врага (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Днепропетровской области в ночь на 9 июля силами и средствами противовоздушной обороны были сбиты две ракеты, которые российские оккупанты применили для очередной атаки по региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

"Ночью защитники неба уничтожили в области две вражеские ракеты".

Ночная ракетная атака

Отметим, что ближе к полуночи в понедельник стало известно, что в Днепре были слышны взрывы.

В это время в области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в командовании Воздушных сил заявляли о фиксации движения вражеской ракеты в сторону Днепра.

В местных пабликах писали, что звук раздавшегося в городе взрыва был довольно громким. При этом официальных сообщений о каких-либо "прилетах" или последствиях атаки не было.

Другие российские атаки по региону

Также в администрации рассказали, что вчера вечером и утром оккупанты били по Никопольському району. Из-за атак врага пострадала 79-летняя женщина.

"Атаковал дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. Под ударом были Никополь, Покровская и Мировская общины", - рассказал глава ОВА.

Он добавил, что в результате вражеских ударов была повреждена инфраструктура, пятиэтажка, частный дом и 2 автомобиля.

 

Последствия обстрелов Никопольского района (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрел Днепра 8 июля

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины. В общей сложности тогда враг запустил 38 ракет, силами ПВО удалось сбить 30 воздушных целей. Под удары попали Киев, Кривой Рог, Славянск и Краматорск, а также Днепр.

Так, в Днепре было несколько "прилетов". В частности там повреждена девятиэтажка. В городе погиб мужчина, известно о 12 пострадавших. Подробнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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Днепропетровская областьПВОРакетная атака