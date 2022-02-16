На ВНО уже зарегистрировалось более 300 000 человек

В Украине продолжается регистрация на внешнее незавимимое оценивание. Желающие принять участие во внешнем независимом оценивании уже подали около 327 000 заявок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм министра образования и науки Сергея Шкарлета.

"По данным Украинского центра оценки качества образования, по состоянию на 15 февраля 2022 года сформировано почти 327 000 регистрационных карточек и напечатано более 47 000 сертификатов участников ВНО и ГИА на более чем 200 000 тестирований", - написал Шкарлет.

По его данным, больше всего выбрано тестирований по следующим дисциплинам: математика - 40 898, история Украины - 35 702, украинский язык и литература - ​33 378.

Кроме того, традиционно популярными остаются география - 24 468 тестирований, английский язык - 21 999 и биология - 16 115.

Шкарлет напомнил, что регистрация на участие в ВНО продолжается до 9 марта.