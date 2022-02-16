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На ЗНО вже зареєструвалося понад 300 000 осіб

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Україна, Середа 16 лютого 2022 06:59
На ЗНО вже зареєструвалося понад 300 000 осіб Фото: на ЗНО вже зареєструвалося понад 300 000 осіб (УНІАН)
Автор: Анна Полисученко

В Україні триває реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Бажаючі взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні вже подали близько 327 000 заявок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

"За даними Українського центру оцінки якості освіти, станом на 15 лютого 2022 року сформовано майже 327 000 реєстраційних карток та надруковано понад 47 000 сертифікатів учасників ЗНО та ДПА на більш ніж 200 000 тестувань", - написав Шкарлет.

За його даними, найбільше обрано тестувань з наступних дисциплін: математика - 40 898, історія України - 35 702, українська мова та література-33 378.

Крім того, традиційно популярними залишаються географія - 24 468 тестувань, англійська мова - 21 999 і біологія - 16 115.

Шкарлет нагадав, що реєстрація на участь у ЗНО триває до 9 березня.

Раніше ми писали про те, що названо вартість пробного ЗНО у 2022 році.

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