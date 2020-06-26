К ВНО не допустили десятки школьников с температурой и ОРВИ

К составлению сессии внешнего независимого оценивания по математике не допустили 30 детей, которые имели повышенную температуру и признаки ОРВИ. В общем не допустили 83 детей.

Об этом заявила заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире "Громадського радіо".

"83 ребенка вообще не были допущены к ВНО, но только 30 из них из-за повышенной температуры и признаков ОРВИ. Остальные (недопущенные дети, - ред.) просто опоздали или забыли документы", - отметила чиновник.

Кроме того, в пункты тестирования не удалось довезти ребенка в город Рогатин и шесть детей в Верховинском районе.

При этом дети в Черновицкой области, Закарпатской, Львовской и других областях, пострадавших он наводнения, добрались до пунктов тестирования.

Напомним, 25 июня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО).

Как писало РБК-Украина, в этом году для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) вдвое увеличили срок допуска в пункт пропуска.