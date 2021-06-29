ВНО-2021: обнародованы даты дополнительной сессии

Сегодня, 29 июня в Украине стартует дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Тестирование начнется с химии.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Принять участие в тестировании смогут те лица, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии.
Результаты тестирования будут обнародованы до 23 июля.
Как отмечают в МОН, абитуриентам рекомендуется иметь с собой:
Напомним, что 15 июня завершилась основная сессия ВНО тестированием по географии.