ВНО-2021: обнародованы даты дополнительной сессии

Сегодня, 29 июня в Украине стартует дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО). Тестирование начнется с химии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

По информации ведомства, дополнительная сессия ВНО в этом году пройдет по такому графику:

29 июня - химия;

1 июля - английский язык;

2 июля - немецкий язык;

5 июля - испанский язык;

6 июля - французский язык;

7 июля - математика, математика (задания уровня стандарта);

8 июля - физика;

9 июля - украинский язык, украинский язык и литература;

12 июля - история Украины;

13 июля - биология;

14 июля - география.

Принять участие в тестировании смогут те лица, которые по уважительным причинам не имели возможности принять участие в основной сессии.

Результаты тестирования будут обнародованы до 23 июля.

Как отмечают в МОН, абитуриентам рекомендуется иметь с собой: