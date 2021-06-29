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ЗНО-2021: оприлюднено дати додаткової сесії

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 червня в Україні стартує додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестування розпочнеться з хімії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

За інформацією відомства, додаткова сесія ЗНО проходитиме цього року за таким графіком:

  • 29 червня – хімія;
  • 1 липня - англійська мова;
  • 2 липня - німецька мова;
  • 5 липня - іспанська мова;
  • 6 липня - французька мова;
  • 7 липня - математика, математика (завдання рівня стандарту);
  • 8 липня - фізика;
  • 9 липня - українська мова, українська мова і література;
  • 12 липня - історія України;
  • 13 липня - біологія;
  • 14 липня - географія.

Взяти участь у тестуванні зможуть ті особи, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії.

Результати тестування будуть оприлюднені до 23 липня.

Як зазначають у МОН, абітурієнтам варто мати з собою:

  • 2-3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору;
  • пляшку з питною водою без етикетки;
  • засоби індивідуального захисту, які можна покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.

Нагадаємо, що 15 червня завершилася основна сесія ЗНО тестуванням з географії.

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