ЗНО-2021: оприлюднено дати додаткової сесії

Сьогодні, 29 червня в Україні стартує додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Тестування розпочнеться з хімії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

За інформацією відомства, додаткова сесія ЗНО проходитиме цього року за таким графіком:

29 червня – хімія;

1 липня - англійська мова;

2 липня - німецька мова;

5 липня - іспанська мова;

6 липня - французька мова;

7 липня - математика, математика (завдання рівня стандарту);

8 липня - фізика;

9 липня - українська мова, українська мова і література;

12 липня - історія України;

13 липня - біологія;

14 липня - географія.

Взяти участь у тестуванні зможуть ті особи, які з поважних причин не мали можливості взяти участь в основній сесії.

Результати тестування будуть оприлюднені до 23 липня.

Як зазначають у МОН, абітурієнтам варто мати з собою: