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Внимание! Злоумышленники проводят фейковый опрос от имени РБК-Украина

Фото: мошенники запустили фейковый опрос от имени РБК-Украина (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

От имени РБК-Украина злоумышленники через социальные сети рекламируют некий соцопрос, к которому редакция не имеет никакого отношения. Будьте внимательны и избегайте участия в подобных провокациях.

Аферисты "клонировали" стартовую страницу РБК-Украина, призывая пользователей социальных сетей принять участие в соцопросе. Кроме того, преступники запрашивают персональные данные пользователей, вероятно, с целью дальнейшего мошенничества. Ни в коем случае не участвуйте в подобных "опросах".

Ни издание РБК-Украина, ни органы власти в Украине не проводят никаких подобных опросов, цель которых явная дискредитация и манипуляция общественным мнением.

Фото: РБК-Украина предупреждает о мошенниках (скриншот)

РБК-Украина уже обратилось в Национальную полицию, Службу безопасности и Министерство цифровой трансформации по этому вопросу. Издание рассчитывает на поддержку госорганов в блокировании страницы "Вільний народ" в Facebook и сайта www.rbk.kiev.ua, который не имеет никакого отношения к редакции РБК-Украина и нарушает авторские права.

Просим всех наших читателей жаловаться на данную публикацию и страницу злоумышленников в Facebook.

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