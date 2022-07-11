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Увага! Зловмисники проводять фейкове опитування від імені РБК-Україна

Фото: шахраї запустили фейкове опитування від імені РБК-Україна (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Від імені РБК-Україна зловмисники через соціальні мережі рекламують соцопитування, до якого редакція не має ніякого відношення. Будьте уважні та уникайте участі в подібних провокаціях.

Аферисти "клонували" стартову сторінку РБК-Україна, закликаючи користувачів соціальних мереж взяти участь у соцопитуванні. Крім того, злочинці запитують персональні дані користувачів, ймовірно, з метою подальшого шахрайства. Ні в якому разі не беріть участь в подібних "опитуваннях".

Ні видання РБК-Україна, ні органи влади в Україні не проводять ніяких подібних опитувань, мета яких явна дискредитація і маніпуляція громадською думкою.

Фото: РБК-Україна попереджає про шахраїв (скріншот)

РБК-Україна вже звернулося до Національної поліції, Служби безпеки і Міністерства цифрової трансформації щодо цього питання. Видання розраховує на підтримку держорганів у блокуванні сторінки "Вільний народ" у Facebook і сайту www.rbk.kiev.ua, який не має ніякого відношення до редакції РБК-Україна і порушує авторські права.

Просимо всіх наших читачів скаржитися на дану публікацію і сторінку зловмисників у Facebook.

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