Внезапная проверка пищеблоков школ и садиков: у 10% работников нашли стафилококк
Фото: у работников пищеблоков школ и садиков нашли стафилококк (Getty Images)
Министерство здравоохранения 11 октября начало проводить внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на стафилококк. Сейчас такие проверки состоялись в 3002 заведениях, а в целом уже обследовали 9117 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
В ходе внезапных проверок у 940 работников пищеблоков обнаружили стафилококк (10% от общего количества проверенных).
Где обнаружили стафилококк:
- детсады - 422 лица;
- школы - 455 лиц;
- оздоровительные учреждения - 3 лица;
- интернаты - 55 лиц;
- другие заведения - 5 лиц.
Результаты проверки еще 2283 человек пока ожидаются.
"Выявленные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления", - заявили в министерстве.