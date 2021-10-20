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Внезапная проверка пищеблоков школ и садиков: у 10% работников нашли стафилококк

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Украина, Среда 20 октября 2021 15:22
Внезапная проверка пищеблоков школ и садиков: у 10% работников нашли стафилококк Фото: у работников пищеблоков школ и садиков нашли стафилококк (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения 11 октября начало проводить внезапные проверки работников пищеблоков в учебных заведениях на стафилококк. Сейчас такие проверки состоялись в 3002 заведениях, а в целом уже обследовали 9117 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В ходе внезапных проверок у 940 работников пищеблоков обнаружили стафилококк (10% от общего количества проверенных).

Где обнаружили стафилококк:

  • детсады - 422 лица;
  • школы - 455 лиц;
  • оздоровительные учреждения - 3 лица;
  • интернаты - 55 лиц;
  • другие заведения - 5 лиц.

Результаты проверки еще 2283 человек пока ожидаются.

"Выявленные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления", - заявили в министерстве.

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