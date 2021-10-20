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Раптова перевірка харчоблоків шкіл та садочків: у 10% працівників знайшли стафілокок

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 15:22
Раптова перевірка харчоблоків шкіл та садочків: у 10% працівників знайшли стафілокок Фото: у працівників харчоблоків шкіл та садочків знайшли стафілокок (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я 11 жовтня почало проводити раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на стафілокок. Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

В ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).

Де виявили стафілокок:

  • дитсадки - 422 особи;
  • школи - 455 осіб;
  • оздоровчі заклади - 3 особи;
  • інтернати - 55 осіб;
  • інші заклади - 5 осіб.

Результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.

"Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання", - заявили в міністерстві.

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