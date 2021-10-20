Раптова перевірка харчоблоків шкіл та садочків: у 10% працівників знайшли стафілокок
Фото: у працівників харчоблоків шкіл та садочків знайшли стафілокок (Getty Images)
Міністерство охорони здоров'я 11 жовтня почало проводити раптові перевірки працівників харчоблоків у закладах освіти на стафілокок. Наразі такі перевірки відбулися у 3002 закладах, а загалом вже обстежили 9117 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
В ході раптових перевірок у 940 працівників харчоблоків виявили стафілокок (10% від загальної кількості перевірених).
Де виявили стафілокок:
- дитсадки - 422 особи;
- школи - 455 осіб;
- оздоровчі заклади - 3 особи;
- інтернати - 55 осіб;
- інші заклади - 5 осіб.
Результати перевірки ще 2283 людей поки очікуються.
"Виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання", - заявили в міністерстві.