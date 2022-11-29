Вклад в развязывание войны. Германия сделала важное заявление о "Северном потоке-2"

Фото: Германия сделала важное заявление о "Северном потоке-2" (Getty Images)

Поддержка строительства газопровода "Северный поток-2" была вкладом Германии в развязывание Россией войны против Украины.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ведомства.

"Мы твердо стоим на стороне Украины. Но мы также должны четко сказать: с сегодняшней точки зрения, приверженность "Северному потоку-2" в ответ на аннексию Крыма была вкладом Германии в развязывание войны", - заявил министр юстиции.