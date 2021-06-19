Внесение в конституцию права на самозащиту с оружием поддержали в парламенте Чехии
Нижняя палата парламента Чехии конституционным большинством голосов одобрила поправку, которая дает жителям страны право на защиту и использование оружия для самообороны. Законопроект был инициирован Сенатом.
Об этом сообщает Ceske Noviny.
Эта поправка будет закреплена в конституции страны, поэтому за нее требовалось большинство - не менее чем 120 парламентских голосов из 200, "за" проголосовал 141 человек.
Теперь поправка о самообороне при помощи оружия одобрена обеими палатами чешского парламента (но технически в Сенате должны проголосовать второй раз). Как подчеркнули депутаты, поправка является "ответом на тенденции разоружения в ЕС", в который входит Чехия, и, поскольку она будет закреплена в конституции, она не сможет быть отменена в Брюсселе.
Текст поправки гласит, что "право защищать свою жизнь или жизнь другого человека, даже с применением оружия, гарантируется на условиях, предусмотренных законом".
Напомним, в начале марта ВР провалила законы об обороте оружия в Украине. Речь идет о законопроектах №4335 и №4335-1.
Как писало РБК-Украина, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для граждан.
Так, в Министерстве внутренних дел считают, что нельзя допускать пребывание вооруженных гражданских на улицах. Оружие хотят разрешить иметь только для защиты жилья.