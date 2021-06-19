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Внесення до конституції права на самозахист зі зброєю підтримали в парламенті Чехії

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Прага, Субота 19 червня 2021 00:56
Внесення до конституції права на самозахист зі зброєю підтримали в парламенті Чехії Фото: у Чехії до конституції внесуть право на самозахист зі зброєю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Нижня палата парламенту Чехії конституційною більшістю голосів схвалила поправку, яка дає жителям країни право на захист і використання зброї для самооборони. Законопроект був ініційований Сенатом.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Ця поправка буде закріплена в конституції країни, тому за неї була потрібна більшість - не менше ніж 120 парламентських голосів з 200, "за" проголосувала 141 людина.

Тепер поправка про самооборону за допомогою зброї схвалена обома палатами чеського парламенту (але технічно в Сенаті мають проголосувати вдруге). Як підкреслили депутати, поправка є "відповіддю на тенденції роззброєння в ЄС", в який входить Чехія, і, оскільки вона буде закріплена в конституції, вона не зможе бути скасована в Брюсселі.

Текст поправки свідчить, що"право захищати своє життя або життя іншої людини, навіть із застосуванням зброї, гарантується на умовах, передбачених законом".

Нагадаємо, на початку березня ВР провалила закони про обіг зброї в Україні. Йдеться про законопроекти №4335 та №4335-1.

Як писало РБК-Україна, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.

Так, у Міністерстві внутрішніх справ вважають, що не можна допускати перебування озброєних цивільних на вулицях. Зброю хочуть дозволити мати тільки для захисту житла.

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