Внесення до конституції права на самозахист зі зброєю підтримали в парламенті Чехії
Нижня палата парламенту Чехії конституційною більшістю голосів схвалила поправку, яка дає жителям країни право на захист і використання зброї для самооборони. Законопроект був ініційований Сенатом.
Про це повідомляє Ceske Noviny.
Ця поправка буде закріплена в конституції країни, тому за неї була потрібна більшість - не менше ніж 120 парламентських голосів з 200, "за" проголосувала 141 людина.
Тепер поправка про самооборону за допомогою зброї схвалена обома палатами чеського парламенту (але технічно в Сенаті мають проголосувати вдруге). Як підкреслили депутати, поправка є "відповіддю на тенденції роззброєння в ЄС", в який входить Чехія, і, оскільки вона буде закріплена в конституції, вона не зможе бути скасована в Брюсселі.
Текст поправки свідчить, що"право захищати своє життя або життя іншої людини, навіть із застосуванням зброї, гарантується на умовах, передбачених законом".
Нагадаємо, на початку березня ВР провалила закони про обіг зброї в Україні. Йдеться про законопроекти №4335 та №4335-1.
Як писало РБК-Україна, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.
Так, у Міністерстві внутрішніх справ вважають, що не можна допускати перебування озброєних цивільних на вулицях. Зброю хочуть дозволити мати тільки для захисту житла.