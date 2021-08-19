Италия созывает внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане

Премьер-министр Италии Марио Драги сейчас работает нал организацией саммита стран "Большой двадцатки" (G20). Внеочередной саммит должен состояться в связи с ситуацией в Афганистане после захвата "Талибаном" власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание отмечает, что в текущем году Италия на ротационной основе председательствует в G20, и, как ожидается, возможная встреча состоится до запланированного на октябрь саммита в Риме.

Ожидается, что Драги обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в четверг.