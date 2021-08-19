Италия созывает внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане
Фото: премьер Италии Марио Драги (Getty Images)
Премьер-министр Италии Марио Драги сейчас работает нал организацией саммита стран "Большой двадцатки" (G20). Внеочередной саммит должен состояться в связи с ситуацией в Афганистане после захвата "Талибаном" власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Издание отмечает, что в текущем году Италия на ротационной основе председательствует в G20, и, как ожидается, возможная встреча состоится до запланированного на октябрь саммита в Риме.
Ожидается, что Драги обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в четверг.
Напомним, ранее стало известно, что премьер Британии Борис Джонсон намерен провести виртуальную встречу лидеров стран Большой семерки для решения проблемы ухудшения ситуации в Афганистане.