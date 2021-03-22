Внеочередное заседание Рады: известна предварительная дата

Внеочередное заседание Верховной рады должно состояться в пятницу, 26 марта. На нем могут рассмотреть ряд вопросов.

Он не назвал повестку. Вероятно, на нем могут рассмотреть доклады силовых ведомств касательно протеста под Офисом президента, который состоялся 20 марта.

Также в него могут включить вопросы о тарифах, растаможке автомобилей и закон о регистраторах расчетных операций (РРО) для ФОП.