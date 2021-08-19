Внедрив инфляционное таргетирование, Нацбанк обеспечил устойчивое экономическое развитие, - Шевченко

"Эти шесть лет доказали, что ориентир НБУ именно на низкую и стабильную инфляцию, а не на фиксированный валютный курс - эффективнее. Если сравнить колебания инфляции до введения инфляционного таргетирования и после, то прогресс очевиден. Кредиты подешевели, кредитование растет", - рассказал Шевченко.

По состоянию на 1 января 2021 года международные резервы достигли восьмилетнего максимума - более 29 млрд долларов США, а гибкое курсообразование уменьшило уязвимость экономики к кризисам. Также снизилась долларизация экономики, например, долларизация депозитов за этот период сократилась с 47% до 35%.

"Осуществлен значительный прогресс в валютной либерализации - все это является фундаментом для устойчивого экономического развития", - добавил руководитель НБУ.

Реализация такой монетарной политики позволяет НБУ не только реагировать на текущие вызовы, а и просчитывать долгосрочные тенденции, пояснил Шевченко. По его словам, в ответ на современные вызовы, в частности инновационные и экологические, Нацбанк участвует в разработке ряда инновационных законопроектов. Один из таких законов - "О платежных услугах". Также вместе с Минцифрой НБУ готовит проект закона "О виртуальных активах".

Кроме того, с другими мировыми центробанками обсуждается место зеленых финансов в мандатах центральных банков. Уже стартовала работа над развитием будущего ландшафта системы зеленых финансов в Украине.

"Вместе с нашими международными партнерами мы анализируем лучшие международные практики для разработки Стратегии развития устойчивого финансирования, которую планируем финализировать в октябре этого года. Кроме того, мы разрабатываем концепцию регуляторных стимулов, которая должна быть завершена в августе", - резюмировал Шевченко.