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Явне порушення. США відреагували на блокування Росією "зернової угоди"

Фото: посол США в Україні Бріджет Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія після численних погроз продовжує блокувати "зернову угоду". США вважають дії РФ порушенням зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла США в Україні Бріджет Брінк в Twitter.

Дипломатка зазначила, що після неодноразових погроз вийти з "чорноморської зернової ініціативи" Росія відмовляється пропустити жоден з 28 кораблів до порту "Південний". Він є одним з трьох портів для експорту українського продовольства.

Брінк закликала Росію розблокувати "зернову угоду" та відновити експорт української продукції.

"Це явне порушення її зобов’язань. Росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво необхідної ініціативи", - заявила посол.

РФ блокує український експорт

Нагадаємо, 17 травня Україна, Росія, Туреччина та ООН домовилися про продовження "зернової угоди" для експорту української продукції.

Проте 21 травня Міністерство інфраструктури України заявило, що Росія продовжує блокувати угоду. Зокрема, РФ не пропускає судна до порту "Південний". Причини блокування росіяни не називають.

За підрахунками, на території одеського порту "Південний" заблоковано 1,5 млн агропродукції для 10 країн світу.

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