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Явное нарушение. США отреагировали на блокирование Россией "зерновой сделки"

Фото: посол США в Украине Бриджет Бринк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после многочисленных угроз продолжает блокировать "зерновое соглашение". США считают действия РФ нарушением обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла США в Украине Бриджет Бринк в Twitter.

Дипломат отметила, что после неоднократных угроз выйти из "черноморской зерновой инициативы", Россия отказывается пропустить ни один из 28 кораблей в порт "Южный". Он является одним из трех портов для экспорта украинского продовольствия.

Бринк призвала Россию разблокировать "зерновое соглашение" и возобновить экспорт украинской продукции.

"Это явное нарушение ее обязательств. Россия должна прекратить препятствовать деятельности этой жизненно необходимой инициативы", - заявила посол.

РФ блокирует украинский экспорт

Напомним, 17 мая Украина, Россия, Турция и ООН договорились о продлении "зернового соглашения" для экспорта украинской продукции.

Однако 21 мая Министерство инфраструктуры Украины заявило, что Россия продолжает блокировать сделку. В частности, РФ не пропускает суда в порт "Южный". Причины блокировки россияне не называют.

По подсчетам, на территории одесского порта "Южный" заблокировано 1,5 млн агропродукции для 10 стран мира.

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