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Внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська була поранена одна людина, - Синєгубов

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Харківська область, П'ятниця 10 лютого 2023 19:13
Внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська була поранена одна людина, - Синєгубов Фото: очільник Харківської ОВА Олега Синєгубов (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 10 лютого, російські окупанти обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Внаслідок цього було поранено одну жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі національного телемарафону.

"Ворог продовжував протягом дня обстрілювати населені пункти області. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ та інші населені пункти", - йдеться у заяві.

Синєгубов повідомив, що у Вовчанську поранення отримала жінка 69 років, її було госпіталізовано. Зараз медики надають їй необхідну допомогу.

"Через ранкові ракетні удари критична інфраструктура Харківської області зазнала ушкоджень. У Харкові та Харківській області зараз застосовуються аварійні відключення електроенергії", - додав глава області.

Нагадаємо, що російські військові сьогодні вночі, 10 лютого, завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

Російські війська посилюють свою присутність на лінії фронту. Тому не виключається можливість контрнаступу противника в Харківській області, але ЗСУ готові до такого сценарію.

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