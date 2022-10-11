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Внаслідок вибуху на Кримському мосту загинув суддя Арбітражного суду Москви, - ЗМІ

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Вівторок 11 жовтня 2022 16:16
Внаслідок вибуху на Кримському мосту загинув суддя Арбітражного суду Москви, - ЗМІ Фото: внаслідок вибуху на Кримському мосту загинув суддя Арбітражного суду Москви (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Число загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту зросло до чотирьох людей. Серед них - суддя Арбітражного суду Москви Сергій Маслов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного представника екстрених служб РФ у коментарі ТАСС.

"За наявними даними, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Серед них виявився суддя Арбітражного суду Москви Сергій Володимирович Маслов", - сказав співробітник екстрених служб.

При цьому він додав, що впізнання тіл загиблих все ще продовжується.

Зазначимо, до сьогодні було відомо про трьох загиблих через вибух на Кримському мосту.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування.

Детальніше про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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