Внаслідок вибуху на Кримському мосту загинув суддя Арбітражного суду Москви, - ЗМІ
Число загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту зросло до чотирьох людей. Серед них - суддя Арбітражного суду Москви Сергій Маслов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву неназваного представника екстрених служб РФ у коментарі ТАСС.
"За наявними даними, кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Серед них виявився суддя Арбітражного суду Москви Сергій Володимирович Маслов", - сказав співробітник екстрених служб.
При цьому він додав, що впізнання тіл загиблих все ще продовжується.
Зазначимо, до сьогодні було відомо про трьох загиблих через вибух на Кримському мосту.
Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості пролунав потужний вибух, який спровокував масштабну пожежу та руйнування.
Детальніше про подію можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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