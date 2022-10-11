В результате взрыва на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы, - СМИ
Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек. Среди них - судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного представителя экстренных служб РФ в комментарии ТАСС.
"По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов", - сказал сотрудник экстренных служб .
При этом он добавил, что опознание тел погибших все еще продолжается.
Отметим, до сегодняшнего дня было известно о трех погибших из-за взрыва на Крымском мосту.
Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.
Детальнее о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.
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