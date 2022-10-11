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В результате взрыва на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы, - СМИ

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Вторник 11 октября 2022 16:16
В результате взрыва на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы, - СМИ Фото: в результате взрыва на Крымском мосту погиб судья Арбитражного суда Москвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Число погибших в результате взрыва на Крымском мосту выросло до четырех человек. Среди них - судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление неназванного представителя экстренных служб РФ в комментарии ТАСС.

"По имеющимся данным, количество погибших выросло до четырех человек. Среди них оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Владимирович Маслов", - сказал сотрудник экстренных служб .

При этом он добавил, что опознание тел погибших все еще продолжается.

Отметим, до сегодняшнего дня было известно о трех погибших из-за взрыва на Крымском мосту.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту раздался мощный взрыв, спровоцировавший масштабный пожар и разрушение.

Детальнее о происшествии можете узнать в материале РБК-Украина.

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