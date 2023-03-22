UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Внаслідок вибухів у Джанкої використання вузлової станції неможливе, - ОК "Південь"

Фото: внаслідок вибухів у Джанкому використання вузлової станції неможливе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вибухи у тимчасово окупованому Джанкої призвели до серйозного пошкодження вузлової станції, її використання поки що неможливе.

Про це заявила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Поки використання (вузлової станції - ред.) неможливе, і та метушня, яка навколо цього місця влучення відбувається, говорить про те, що немає ще навіть адекватного рішення, що з цим "щастям" їм робити", - заявила Гуменюк.

За її словами, окупанти намагатимуться якнайшвидше відновити те, що пошкоджено, бо безпосередньо залізничне сполучення – це спосіб доставки важкого озброєння та особового складу. Але ЗСУ продовжують роботу, зокрема, з вогневого контролю для того, щоб ці зусилля були марними.

Вона також підкреслила, що вузлова станція в Джанкої є одним із елементів плану, що передує активним діям. Зокрема це необхідно для виснаження логістики ворога.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня в районі Джанкой, де розташований російський аеродром, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли, що бачили у небі безпілотники. Так звана "влада" Джанкоя навіть запровадила у місті режим НС.

ГУР Міноборони повідомляло, що на місці вибуху було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК" .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниКрымДжанкой