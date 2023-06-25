У Сумській області внаслідок обстрілу постраждала людина

Прикордоння Сумської області в черговий раз потрапило під вогонь російських окупантів. В результаті обстрілів постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

"Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 76 вибухів", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти відкривали вогонь з мінометів та артилерії по Білопільській громаді. В результаті обстрілів пошкоджено сарай та вибиті вікна в одному з домогосподарств. Також у громаді був обстріл з СПГ-9.

Крім того, росіяни обстріляли з мінометів Миропільську громаду. Внаслідок одного з обстрілів одна цивільна особа отримала поранення. Також пошкоджено два житлові будинки, гаражне приміщення, літню кухню та легковий автомобіль.

Також війська РФ з артилерії обстріляли Шалигинську громаду. Внаслідок одного з обстрілів зазнали пошкоджень цивільні будинки.

Поміж цього під мінометним вогнем опинилася Краснопільська громада. У зв'язку одним з обстрілів відбулося загоряння сухої трави.

Також росіяни відкривали мінометний вогонь по території Новослобідської громади.

До того ж ворог скинув 10 мін на територію Юнаківської громади.

Обстріли Сумської області

Сумська область межує з РФ, і окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити територію регіону. Однак завдяки Силам оборони України навесні 2022 року всі захоплені території було звільнено.

Після виведення військ РФ із території Сумської області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня російські військові обстрілюють область із різних видів озброєння, для атак також застосовують і авіацію.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів з боку РФ прикордоння Сумської області 19 червня були жертви. А за день до цього в регіоні через російські удари постраждали двоє людей.

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