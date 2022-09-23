Внаслідок удару ЗСУ в районі Сватового поранено російського генерала, - зведення Генштабу

З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю в Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців, здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом.

Минулої доби противник завдав 4 ракетних і 27 авіаційних ударів, здійснив понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об'єктах на території України.

Від ворожих ударів постраждали понад 45 населених пунктів. Зокрема, Печеніги, Пришиб, Ярова, Спірне, Веселе, Бахмут, Мар'їнка, Красногорівка, Костянтинівка, Ненудне, Полтавка, Єгорівка, Безіменне, Кривий Ріг, Білогір'я, Запоріжжя, Білогірка, Первомайське, Миколаїв, Очаків, Високопілля, Сухий Пруд та Новогригорівка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Шалигине, Миропільське, Волфіне та Єздзецьке Сумської області;

- в районах населених пунктів Шалигине, Миропільське, Волфіне та Єздзецьке Сумської області; на Слобожанському напрямку – у районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам'янка та Куп'янськ;

– у районах населених пунктів Дубнівка, Гоптівка, Вовчанськ, Кам'янка та Куп'янськ; на Краматорському напрямку - Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ;

- Маяки, Миколаївка, Діброва, Крива Лука, Пришиб та Сіверськ; на Бахмутському напрямку - Соледар, Бахмутський, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка та Яківля;

- Соледар, Бахмутський, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Веселе, Білогорівка та Яківля; на Авдіївському напрямку - Красногорівка, Опитне, Мар'їнка, Новомихайлівка;

- Красногорівка, Опитне, Мар'їнка, Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку - Вугледар, Золота Нива, Ненучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка;

- Вугледар, Золота Нива, Ненучне, Времівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка; на Запорізькому напрямку противник активних дій не проводив, натомість обстріляв з артилерії населені пункти Мала Токмачка, Нова Токмачка, Малі Щербаки, Зелене Поле, Залізничне та Рівне.

На Південнобузькому напрямку обстріли зазнали понад 20 населених пунктів.

Для поповнення втрат у живій силі супротивник продовжує примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Так, у Горлівці, 19 вересня, представники 1 армійського корпусу затримали та забрали на військову службу десять чоловіків, незважаючи ні на їхній вік, ні на стан здоров'я.

У період із 18 по 20 вересня цього року у Луганському СІЗО представники російської приватної компанії без успіху намагалися завербувати ув'язнених.

У рамках виконання заходів часткової мобілізації окупаційна влада Криму заявила, що основну кількість резервістів планується набрати з-поміж працівників приватних охоронних підприємств, які мають досвід військової служби. У Севастополі деякі фірми вже отримали вказівку підготувати списки всіх співробітників, що підпадають під вимоги.

Також відомо про достроковий випуск у Смоленську курсантів випускних курсів військової академії протиповітряної оборони збройних сил російської федерації імені маршала Василевського та їх подальше розміщення на посаді у військах.

На базі московського загальновійськового командного училища, в період з 26 вересня по 24 жовтня, російське військове керівництво планує провести збори з громадянами, які перебувають у запасі.

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка.

Авіація сил оборони вразила 25 районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, за різними напрямками, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БПЛА.

Ракетні війська та артилерія за минулу добу завдали вогняної поразки, зокрема, по 6 пунктам управління, 4 районам зосередження особового складу та військової техніки, 3 позиціях ППО, 3 - артилерії, а також 3 складах боєприпасів.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що ЗСУ проводять наступальні операції поблизу Лимана у Донецькій області.

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