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Внаслідок удару РФ по будинку в Дніпрі десятеро людей загинули, серед них дитина

Фото: внаслідок удару РФ по будинку в Дніпрі дев'ятеро людей загинули (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 січня, через російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі загинули дев'ятеро людей. Серед них є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Вже дев'ять загиблих, серед них 15-річна дівчина", - розповів Резніченко.

За його словами, станом на зараз відомо про 64 поранених у результаті атаки. З них 59 людей було госпіталізовано, решта лікуються вдома.

Оновлено 22:45

Резніченко додав, що зараз відомо про 10 загиблих через ракетний удар росіян по будинку в Дніпрі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали чергового масованого удару по Україні.

Внаслідок атаки було частково зруйновано багатоповерхівку у Дніпрі. Раніше було відомо про п'ятьох загиблих.

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