Внаслідок теракту у Сіднеї загинув ще один уродженець України

Теракт у Сіднеї позбавив життя ще одного уродженця України - Тібора Віцена з Ужгорода. Він загинув під час запалювання першої ханукальної свічки в Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврейський громадський центр Ужгорода та Карпат у Facebook.