Внаслідок теракту у Сіднеї загинув ще один уродженець України

Австралія, Понеділок 15 грудня 2025 16:58
Внаслідок теракту у Сіднеї загинув ще один уродженець України Ілюстративне фото: теракт у Сіднеї позбавив життя уродженця Ужгорода (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Теракт у Сіднеї позбавив життя ще одного уродженця України - Тібора Віцена з Ужгорода. Він загинув під час запалювання першої ханукальної свічки в Австралії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврейський громадський центр Ужгорода та Карпат у Facebook.

Зазначається, що Віцен був активним членом громади, допомагав, підтримував і "поширював світло, добро та милосердя навколо себе".

Внаслідок теракту у Сіднеї загинув ще один уродженець УкраїниФото: загиблий під час теракту у Сіднеї Тібор Віцен (facebook.com/chabaduzhgorod)

"Нехай буде благословенна його пам’ять. Його свята й чиста душа була вбита руками проклятих лиходіїв, але, без сумніву, підніметься до найвищих висот і стане заступником за свою дорогу родину, за свою громаду і за весь народ Ізраїлю", - йдеться у дописі.

Масова стрілянина на пляжі Бонді в Сіднеї

Нагадаємо, у неділю, 14 грудня 2025 року, у Сіднеї на знаменитому пляжі Бонді сталася масова стрілянина під час проведення заходу з нагоди єврейського свята Ханука, у результаті якої загинули десятки людей і десятки отримали поранення.

Подія кваліфікована австралійською поліцією як теракт і акт антисемітизму.

Прем’єр-міністр Австралії назвав його спрямованим проти єврейської громади під час релігійного свята та закликав до єдності й посилення боротьби з антисемітизмом.

Пізніше австралійський прем’єр оголосив про намір ініціювати посилення національного законодавства щодо контролю над обігом зброї. Він наголосив, що люди можуть радикалізуватися з часом, і додав, що ліцензії не повинні бути безстроковими

Зазначимо, під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України Алекс Клейтман. Він пережив Голокост і прожив у країні майже 60 років.

Все, що відомо про зухвалий терористичний антисемітський напад, який став другим за кількістю жертв масшутінгом (масовим розстрілом) в Австралії - в матеріалі РБК-Україна.

