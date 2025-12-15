Внаслідок теракту у Сіднеї загинув ще один уродженець України
Теракт у Сіднеї позбавив життя ще одного уродженця України - Тібора Віцена з Ужгорода. Він загинув під час запалювання першої ханукальної свічки в Австралії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єврейський громадський центр Ужгорода та Карпат у Facebook.
Зазначається, що Віцен був активним членом громади, допомагав, підтримував і "поширював світло, добро та милосердя навколо себе".
Фото: загиблий під час теракту у Сіднеї Тібор Віцен (facebook.com/chabaduzhgorod)
"Нехай буде благословенна його пам’ять. Його свята й чиста душа була вбита руками проклятих лиходіїв, але, без сумніву, підніметься до найвищих висот і стане заступником за свою дорогу родину, за свою громаду і за весь народ Ізраїлю", - йдеться у дописі.
Масова стрілянина на пляжі Бонді в Сіднеї
Нагадаємо, у неділю, 14 грудня 2025 року, у Сіднеї на знаменитому пляжі Бонді сталася масова стрілянина під час проведення заходу з нагоди єврейського свята Ханука, у результаті якої загинули десятки людей і десятки отримали поранення.
Подія кваліфікована австралійською поліцією як теракт і акт антисемітизму.
Прем’єр-міністр Австралії назвав його спрямованим проти єврейської громади під час релігійного свята та закликав до єдності й посилення боротьби з антисемітизмом.
Пізніше австралійський прем’єр оголосив про намір ініціювати посилення національного законодавства щодо контролю над обігом зброї. Він наголосив, що люди можуть радикалізуватися з часом, і додав, що ліцензії не повинні бути безстроковими
Зазначимо, під час теракту у Сіднеї загинув емігрант з України Алекс Клейтман. Він пережив Голокост і прожив у країні майже 60 років.
Все, що відомо про зухвалий терористичний антисемітський напад, який став другим за кількістю жертв масшутінгом (масовим розстрілом) в Австралії - в матеріалі РБК-Україна.