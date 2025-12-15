В результате теракта в Сиднее погиб еще один уроженец Украины

Теракт в Сиднее лишил жизни еще одного уроженца Украины - Тибора Вицена из Ужгорода. Он погиб во время зажигания первой ханукальной свечи в Австралии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еврейский общественный центр Ужгорода и Карпат в Facebook.