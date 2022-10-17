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В результате российской атаки повреждена еще одна украинская ТЭС

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Украина, Понедельник 17 октября 2022 15:22
В результате российской атаки повреждена еще одна украинская ТЭС Фото: в Украине российской атакой повреждена ТЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российскими войсками 17 октября была нанесена очередная серия террористических ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрела пострадало одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК .

По предварительной информации, ранены 3 человека. Им была оперативно оказана медицинская помощь и доставлена в больницу.

По данным пресс-службы, это не первый энергетический объект ДТЭК Энерго, подвергшийся атакам со стороны российских войск за последнюю неделю. 10-11 октября были атакованы Бурштынская ТЭС, Ладыжинская ТЭС и Приднепровская ТЭС.

"Сегодня ударами повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда будет разрешать ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции осмотрят повреждения и начнут работы по ликвидации последствий и возобновлению работы", - говорится в сообщении.

В ДТЭК сообщили, что для безопасности на станции находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме.

Как сообщало РБК-Украина, диспетчерский центр "Укрэнерго" может принять решение применить графики отключения электроэнергии из-за того, что 17 октября были повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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ДТЭК
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