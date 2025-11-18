Внаслідок російського удару по Харківщині загинула 17-річна чемпіонка з кікбоксингу

Внаслідок російського удару по місту Берестин у Харківській області загинула 17-річна Карина Бахур - майстер спорту, чемпіонка України та Європи з кікбоксингу та козацького двобою.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на "Суспільне Харків".
Дівчина навчалася на третьому курсі педагогічного коледжу та працювала з дітьми 6-7 років. Її тренер Володимир Зібаров тренував Карину з шестирічного віку. За його словами, дівчина мала великий потенціал і планувала стати тренером.
"Раніше я тренував дівчину її старшого брата, і Карина казала, що хоче бути на неї схожою. Вона цього досягла, стала майстром спорту з козацького двобою і кікбоксингу ІСКА. У неї як тренерки незабаром мав бути дебют - у її учнів заплановане перше змагання, але вона цього вже не побачить. Якраз на її день народження мало відбутися змагання для юних спортсменів", - розповів Зібаров.
Тренер також уточнив, що 19 листопада Карина мала їхати на Кубок світу в Австрію, а 5 грудня відзначати своє 18-річчя.
"Пі***ська ракета просто-напросто на одну добу раніше забрала Каринку", - додав він.
Батько загиблої, Віталій Бахур, розповів, що після перших влучань родина залишила дім, але через 40 хвилин повернулася, сподіваючись, що небезпека минула.
"Мене поранило разом із нею - нога і груди. Вона стояла за півтора метра від мене. Може, вона і прикрила мене своїм тілом", - зазначив чоловік.
Батьки та знайомі розповідають, що Карина була впертою, цілеспрямованою та жіночною. Вона встигла стати чемпіонкою Європи-2025 з козацького двобою та кікбоксингу в Італії.
Нагадаємо, у ніч на 18 листопада російські війська вдарили ракетами по місту Берестин Харківської області. Внаслідок обстрілу загинула 17-річна дівчина, ще дев’ятеро людей отримали поранення.