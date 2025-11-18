Внаслідок російського удару по Харківщині загинула 17-річна чемпіонка з кікбоксингу

Дівчина хотіла стати тренером

Дівчина навчалася на третьому курсі педагогічного коледжу та працювала з дітьми 6-7 років. Її тренер Володимир Зібаров тренував Карину з шестирічного віку. За його словами, дівчина мала великий потенціал і планувала стати тренером.

"Раніше я тренував дівчину її старшого брата, і Карина казала, що хоче бути на неї схожою. Вона цього досягла, стала майстром спорту з козацького двобою і кікбоксингу ІСКА. У неї як тренерки незабаром мав бути дебют - у її учнів заплановане перше змагання, але вона цього вже не побачить. Якраз на її день народження мало відбутися змагання для юних спортсменів", - розповів Зібаров.

Тренер також уточнив, що 19 листопада Карина мала їхати на Кубок світу в Австрію, а 5 грудня відзначати своє 18-річчя.

"Пі***ська ракета просто-напросто на одну добу раніше забрала Каринку", - додав він.

Можливо, врятувала батька

Батько загиблої, Віталій Бахур, розповів, що після перших влучань родина залишила дім, але через 40 хвилин повернулася, сподіваючись, що небезпека минула.

"Мене поранило разом із нею - нога і груди. Вона стояла за півтора метра від мене. Може, вона і прикрила мене своїм тілом", - зазначив чоловік.

Батьки та знайомі розповідають, що Карина була впертою, цілеспрямованою та жіночною. Вона встигла стати чемпіонкою Європи-2025 з козацького двобою та кікбоксингу в Італії.