Внаслідок "прильоту" у Полтавському районі є загиблий та поранені

"На жаль, є втрати внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, загинула одна цивільна людина, ще троє травмовано", - написав він.

Фото: наслідки удару по Полтавському району (t.me/poltavskaOVA)

За словами Проніна, один з постраждалих у тяжкому стані.

При цьому він додав, що внаслідок удару окупантів пошкоджено школу та дитячий садок.