Внаслідок повітряної атаки на Крим горить аеродром "Саки" в Новофедорівці, - Кримський вітер

Внаслідок атаки з повітря у тимчасово окупованому Криму горить військовий аеродром "Саки" у Новофедорівці. Чути детонацію боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кримський проукраїнський telegram-канал "Кримський вітер".
Підписники каналу повідомили про численні потужні вибухи у різних частинах півострова. За їхньою інформацією, горить аеродром "Саки" у Новофедорівці, там детонують боєприпаси.
Крім того, передплатники повідомили про "прильоти" в районі Окунівки. Жителі Сімферополя також чули сильні вибухи.
Підписники каналу бачили пожежні машини та машини швидкої допомоги, які їхали у бік аеродрому "Саки".
За даними джерела Кримського вітру, на аеродромі вражено склад із боєприпасами.
Офіційно голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив лише про "загрозу балістики", а пізніше про відміну ракетної небезпеки.
Кримський вітер опублікував низку відео.
Робота росППО в районі Євпаторії.
Один із прильотів на аеродромі "Саки".
Безуспішна робота росППО під Саками.
Нагадаємо, 22 липня дронової атаки зазнало російське місто Ахтубінськ Астраханської області. Серед іншого, фіксувався "приліт" на території військової частини.
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