Внаслідок повітряної атаки на Крим горить аеродром "Саки" в Новофедорівці, - Кримський вітер

Підписники каналу повідомили про численні потужні вибухи у різних частинах півострова. За їхньою інформацією, горить аеродром "Саки" у Новофедорівці, там детонують боєприпаси.

Крім того, передплатники повідомили про "прильоти" в районі Окунівки. Жителі Сімферополя також чули сильні вибухи.

Підписники каналу бачили пожежні машини та машини швидкої допомоги, які їхали у бік аеродрому "Саки".

За даними джерела Кримського вітру, на аеродромі вражено склад із боєприпасами.

Офіційно голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв повідомив лише про "загрозу балістики", а пізніше про відміну ракетної небезпеки.

Кримський вітер опублікував низку відео.

Робота росППО в районі Євпаторії.

Один із прильотів на аеродромі "Саки".

Безуспішна робота росППО під Саками.