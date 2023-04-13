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Внаслідок обстрілу Нікополя було пошкоджено приватні будинки та газопровід (фото)

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Нікополь, Четвер 13 квітня 2023 19:42
Внаслідок обстрілу Нікополя було пошкоджено приватні будинки та газопровід (фото) Фото: Внаслідок обстрілу Нікополя було пошкоджено приватні будинки (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 13 квітня, російські військові обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки постраждали приватні будинки та газопровід .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нікопольського міського голови Олександра Саюка.

"Надвечір російські війська обстріляли Нікополь. На зараз без поранених та загиблих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відомо про пошкодження 5-поверхової нежитлової будівлі, 11 приватних житлових будинків, 9 господарчих споруд.

"Пошкоджено газогін, лінії електропередач. Фахівці працюють над їх відновленням", - додав мер міста.

Нагадаємо, що у середу, 12 квітня, російські військові завдали ударів по житлових будинках Нікополя Дніпропетровської області. Четверо людей отримали поранення, двох з них довелося діставати з-під завалів.

А у понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

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