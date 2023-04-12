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Військові РФ обстріляли Нікополь, атакувавши житлові будинки: чотири людини поранені

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Нікополь, Середа 12 квітня 2023 13:47
Військові РФ обстріляли Нікополь, атакувавши житлові будинки: чотири людини поранені Фото: окупанти обстріляли житлові будинки у Нікополі Дніпропетровської області 12 квітня (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 12 квітня, російські військові завдали ударів по житлових будинках Нікополя Дніпропетровської області. Четверо людей отримали поранення, двох з них довелося діставати з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Російська армія вдарила по житлових будинках у Нікополі. З-під завалів рятувальники дістали 72-річних чоловіка та жінку. Їх госпіталізували", - розповів він.

Крім того, за його словами, ще двоє постраждалих, чоловік 87 років і 74-річна жінка, лікуватимуться вдома.

"Артилерійські снаряди понівечили у місті 13 приватних будинків, дві господарські споруди та авто. Обстеження території триває", - додав Лисак.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 квітня, росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області та пошкодили приватний будинок.

А у понеділок, 10 квітня, російські військові обстріляли Марганецьку громаду у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.

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