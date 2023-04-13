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В результате обстрела Никополя были повреждены частные дома и газопровод (фото)

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Никополь, Четверг 13 апреля 2023 19:42
В результате обстрела Никополя были повреждены частные дома и газопровод (фото) Фото: В результате обстрела Никополя были повреждены частные дома (t.me/NikopolOperativniy)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 13 апреля, российские военные обстреляли Никополь в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали частные дома и газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Никопольского городского головы Александра Саюка.

"К вечеру российские войска обстреляли Никополь. В настоящее время без раненых и погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что известно о повреждении 5-этажного нежилого здания, 11 частных жилых домов, 9 хозяйственных построек.

"Поврежден газопровод, линии электропередач. Специалисты работают над их восстановлением", - добавил мэр города.

Напомним, что в среду, 12 апреля, российские военные нанесли удары по жилым домам Никополя Днепропетровской области. Четверо человек получили ранения, двое из них пришлось доставать из-под завалов.

А в понедельник, 10 апреля, российские военные обстреляли Марганецкую общину в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть разрушение.

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