Внаслідок обстрілу Авдіївки загинула пасажирка автобусу, ще одна людина поранена

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Одна людина загинула, одна дістала поранень під час обстрілу Авдіївки російською окупаційною армією. Росіяни вдарили по проспекту Індустріальний, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка", - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленка, водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям.

"Практично у той самий час масованого обстрілу зазнав Часів Яр: 2 будинки згоріли вщент, ще 3 пошкоджено. Але, на щастя, під час цього обстрілу ніхто не постраждав - люди вчасно евакуювалися", - додав глава області.