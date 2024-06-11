В результате обстрелов энергосистемы больше всего пострадала тепловая генерация, - KSE

Россия нанесла украинскому энергосектору ущерб более чем на 56 млрд долларов и больше всего денег на восстановление нуждается в тепловой генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Киевской школы экономики (KSE).

"В результате полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины энергетический сектор понес прямые убытки и косвенные финансовые потери на сумму 56,2 млрд долларов, тогда как потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов по принципу "Отстроить лучше, чем было", составляют 50,5 млрд долларов", - говорится в нем. По оценке Киевской школы экономики, больше всего пострадала тепловая генерация – ее прямые убытки превышают 5 млрд долларов. На втором месте – большие ГЭС и ГАЭС, ущерб которых оценивается в 2,4 млрд долларов, тогда как на третьем оказалась инфраструктура по передаче электроэнергии с убытком в 2,1 млрд долларов. Были повреждены около половины высоковольтных подстанций передачи электроэнергии. Кроме того, российские войска фактически уничтожили все нефтеперерабатывающие заводы на территории Украины и значительную часть инфраструктуры хранения нефти и нефтепродуктов.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что российские оккупанты массированными атаками повредили все ТЭС и ГЭС Украины, из-за чего эти станции сейчас не могут производить то же количество электроэнергии, которое они выдавали до атак.

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