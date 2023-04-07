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Внаслідок нічного обстрілу Берислава загинув чоловік

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Берислав, П'ятниця 07 квітня 2023 12:10
Внаслідок нічного обстрілу Берислава загинув чоловік Ілюстративне фото: внаслідок нічного обстрілу Берислава загинув чоловік (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок нічного російського обстрілу Берислава загинув мирний мешканець. Його тіло знайшли на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Повідомляється, що уламки російських боєприпасів завдали 36-річному чоловікові травм під час щільного обстрілу вночі. Тіло загиблого виявили на вулиці.

Медики вже нічим не могли зарадити, лише констатувати смерть.

Нагадаємо, сьогодні зранку росіяни обстріляли село Станіслав Херсонської області, внаслідок чого постраждали двоє дітей та їхня мати.

Окрім того, за минулу добу окупанти 46 разів обстріляли Херсон та область, сім людей отримали поранення.

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