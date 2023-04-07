ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В результате ночных обстрелов Берислава погиб мужчина

Новина українською →
Берислав, Пятница 07 апреля 2023 12:10
В результате ночных обстрелов Берислава погиб мужчина Иллюстративное фото: в результате ночных обстрелов Берислава погиб мужчина (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате ночных российских обстрелов Берислава погиб мирный житель. Его тело обнаружили на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

Сообщается, что обломки российских боеприпасов нанесли 36-летнему мужчине травмы во время плотного обстрела ночью. Тело погибшего обнаружили на улице.

Медики уже ничем не могли помочь, только констатировать смерть.

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли село Станислав Херсонской области, в результате чего пострадали двое детей и их мать.

Кроме того, за минувшие сутки оккупанты 46 раз обстреляли Херсон и область, семь человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Война России против Украины
NEWS
Пасха-2023: будет ли в Украине дополнительный выходной
Пасха-2023: будет ли в Украине дополнительный выходной
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян