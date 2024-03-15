Внаслідок авіаударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер

Внаслідок ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області 14 березня загинув інженер. Загалом було пошкоджено чотири таких системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

"На жаль, вчорашній приліт по радіотехнічним системам, які постраждали у Сумській області, всього їх 4, сьогодні знайшли одного загиблого інженера", - повідомив він

Як зазначив Артюх, загиблий на той момент чергував на цьому радіотехнічному обладнанні.

"Ось сьогодні зранку при роботах по евакуації знайшли його загиблим", - додав начальник Сумської ОВА.