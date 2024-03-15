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Внаслідок авіаударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер

Сумська область , П'ятниця 15 березня 2024 11:51
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Внаслідок авіаударів по радіотехнічним об'єктам Сумської області загинув інженер Фото: унаслідок авіаударів по радіотехнічних об'єктах Сумської області загинув інженер (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Внаслідок ракетно-авіаційних ударів РФ по радіотехнічним об'єктам Сумської області 14 березня загинув інженер. Загалом було пошкоджено чотири таких системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

"На жаль, вчорашній приліт по радіотехнічним системам, які постраждали у Сумській області, всього їх 4, сьогодні знайшли одного загиблого інженера", - повідомив він

Як зазначив Артюх, загиблий на той момент чергував на цьому радіотехнічному обладнанні.

"Ось сьогодні зранку при роботах по евакуації знайшли його загиблим", - додав начальник Сумської ОВА.

Нещодавні атаки РФ по Сумській області

Нагадаємо, вчора внаслідок ворожого обстрілу у Сумській області відключилась високовольтна лінія 330 кВ НЕК "Укренерго".

Крім того, 14 березня російські війська обстріляли місто Середино-Буда в Сумській області. Унаслідок цього постраждало чотири людини.

Також ми повідомляли, що у Сумах оголосили траур за загиблими внаслідок атаки росіян 13 березня. На місці трагедії ще розбирають завали, під ними можуть бути люди.

Відомо, що після атаки РФ по багатоповерхівці в Сумах 13 березня рятувальники деблокували тіла двох загиблих.

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