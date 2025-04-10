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Внаслідок атаки БПЛА у Києві зафіксовано займання і руйнування: попередні дані

Ілюстративне фото: назкані наслідки дронової атаки на Київ (Getyy Images)
Автор: Володимир Костирін

Внаслідок атаки ворожих БПЛА у Києві, за попередніми даними, виникла пожежа та є руйнування у кількох районах. Рятувальні служби вже прямують на місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Чиновник розповів, що займання через ворожу дронову атаку, за попередніми даними, сталося в Голосіївському районі столиці.

"Попередньо внаслідок падіння уламків збитого БПЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі", - йдеться в публікації глави КМВА в Telegram-каналі.

Він також поінформував, що на місце події прямують відповідні служби. 

"Залишайтеся в укриттях до відбою", - закликав начальник КМВА мешканців Києва, позаяк ворожа повітряна атака ще триває.

Пізніше Ткаченко розповів, що у Дарницькому районі Києва внаслідок падіння уламків була зруйнована приватна будівля.

"Попередньо заблокована людина. На місце прямують рятувальники", - повідомив чиновник.

Оновлено: падіння уламків на склад і пожежа

Як уточнив мер столиці Віталій Кличко, у Голосіївському районі уламки БПЛА противника впали на територію складських приміщень. 

"Є займання. Екстрені служби прямують на місце. Медики наразі викликів не отримували", - розповів він.

Нічний удар дронів по Києву

Нагадаємо, пізно ввечері напередодні у Києві, як і в низці областей України, була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників з боку російських окупантів.

Близько опівночі у Києві було чути кілька вибухів, й стало відомо про роботу ППО у столиці.

Додамо, міська влада уточнювала, що над Києвом фіксували кілька груп дронів-камікадзе ворога.

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КиївПожежаАтака дронів