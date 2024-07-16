У ВМС ЗСУ розповіли про кораблі РФ в Азовському морі та чи є носії ракет

В Азовському морі сьогодні, 16 липня, фіксується перебування чотирьох кораблів РФ. При цьому судна не є ракетоносіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Військово-морських сил Збройних сил України.

У військовому відомстві розповіли, що станом на шосту ранку корабельне угруповання країни-агресора в акваторії Чорного та Азовського морів таке:

в Чорному морі ворожі кораблі відсутні,

в Азовському морі помічені 4 кораблі РФ, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

При цьому в Середземному морі фіксується 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Також у ВМС розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 3 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.