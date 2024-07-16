В ВМС ВСУ рассказали о кораблях РФ в Азовском море и есть ли носители ракет
В Азовском море сегодня, 16 июля, фиксируется пребывание четырех кораблей РФ. При этом суда не являются ракетоносителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
В военном ведомстве рассказали, что по состоянию на шесть утра корабельная группировка страны-агрессора в акватории Черного и Азовского морей такая:
- в Черном море вражеские корабли отсутствуют,
- в Азовском море замечены 4 корабля РФ, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.
При этом в Средиземном море фиксируется 1 российский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Также в ВМС рассказали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор,
- в Азовское море - 3 судна, из них 1 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.
Напомним, ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне продолжают выводить носители "Калибров" в Средиземное море. По его словам, противник может применить такое вооружение для продолжения геноцида сирийцев.
А 15 июля представитель украинских ВМС рассказал, что РФ вывела из временно оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота и сейчас выходит последний.
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