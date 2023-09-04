ua en ru
Пн, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ВМС збили дрон росіян під час нічної атаки по Україні

Україна, Понеділок 04 вересня 2023 08:43
UA EN RU
ВМС збили дрон росіян під час нічної атаки по Україні Фото: ВМС збили ворожий дрон "Шахед" під час обстрілу України 4 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Військово-морські сили України збили російський дрон "Шахед" під час чергової атаки по Україні у понеділок, 4 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС України.

"Один з підрозділів Військово-Морських Сил знищив "Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, під час нічної атаки окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил ЗС України було збито дрон-камікадзе "Shahed-136".

Обстріл України 4 вересня

У ніч на понеділок, 4 вересня, російські окупанти влаштували черговий обстріл Одеської області, запустивши кілька груп дронів-камікадзе. У регіоні працювала ППО. Пізніше стало відомо, що було збито 17 ворожих БПЛА, при цьому зафіксовано пошкодження одразу у двох територіальних громадах. Атака тривала майже 4 години. Дрони ворог запускав з акваторії Чорного моря, а також БПЛА летіли вздовж кордону з Румунією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
У Міноборони розповіли, яку площу звільнили ЗСУ під Бахмутом за час контрнаступу
У Міноборони розповіли, яку площу звільнили ЗСУ під Бахмутом за час контрнаступу
DAILY
Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Росія "краде" у Заходу технології та деталі для зброї. Що може зупинити "схеми" імпорту