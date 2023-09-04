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ВМС сбили дрон россиян во время ночной атаки по Украине

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 08:43
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ВМС сбили дрон россиян во время ночной атаки по Украине Фото: ВМС сбили вражеский дрон "Шахед" во время обстрела Украины 4 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военно-морские силы Украины сбили российский дрон "Шахед" во время очередной атаки по Украине в понедельник, 4 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС Украины.

"Одно из подразделений Военно-Морских Сил уничтожило "Shahed-136", - говорится в сообщении.

По данным военных, во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины был сбит дрон-камикадзе "Shahed-136".

Обстрел Украины 4 сентября

В ночь на понедельник, 4 сентября, российские оккупанты устроили очередной обстрел Одесской области, запустив несколько групп дронов-камикадзе. В регионе работала ПВО.

Позже стало известно, что были сбиты 17 вражеских БПЛА, при этом зафиксированы повреждения сразу в двух территориальных общинах. Атака длилась почти 4 часа. Дроны враг запускал с акватории Черного моря, и также БПЛА летели вдоль границы с Румынией.

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